بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 09 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 09 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة طقس مستقر علي أغلب المناطق, ومن المتوقع حدوت تقلبات جوية من مساء يوم الغد مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة علي الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب, وتتكاثر السحب من حين لأخر يوم الغد علي أغلب مناطق الشمال الغربي.

الرياح: غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد على اغلب المناطق إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-20)مْ، و تسجل انخفاض بداية من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: احتمال لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون فرصة أمطار جيدة بداية من مساء يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتحول يوم الغد إلي غربية فجنوبية غربية نشطة السرعة علي أغلب المناطق تصل سرعتها إلي (50 كم /س).

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ ولا تتجاوز (13) مْ علي مناطق الجبل الأخضر, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الأربعاء.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:17)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).