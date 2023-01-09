مجلس النواب يطلع على احتياجات بلدية امساعد

أجرى أعضاء مجلس النواب مفتاح الشاعري، وعادل محفوظ، ومحمد دومة، ومحمد تامر، وعلي الصول، زيارة إلى منفذ أمساعد البري ومديرية أمن أمساعد حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين بالمنفذ والمديرية وعميد بلدية أمساعد المكلف وأعيان ومشايخ المنطقة.

وأطّلع أعضاء مجلس النواب على الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل المنفذ البري و مديرية الأمن ، وكذلك الوقوف على خلفيات إتلاف جواز سفر مواطن ليبي في المنفذ الحدودي من الجانب المصري وشكاوى المواطنين من معاملة المسافرين الليبيين.

كما أطلع النواب على احتياجات بلدية امساعد في مجالات الصحة والطرق وغيرها من المجالات الخدمية التي تهم المواطن.