دبرز: خطوات “الرئاسي” بملف المصالحة محتشمة جدا

علق عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم دبرز، على الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الرئاسي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية.

وقال دبرز في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، إن خطوات المجلس الرئاسي فيما يتعلق بملفّ المصالحة محتشمة جدا ومتأخّرة ولا تزال تتأخّر بل وتكاد تكون عديمة الجدوى.

ورأى دبرز أن المصالحة الوطنية استحقاق سياديّ منوط بالرئاسي وله أثر بالغ في استقرار البلد وتقريب الحلّ السياسي على جميع المستويات.