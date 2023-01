في تقريرها عن سنة 2022.. المالية تقول إن النفقات تخطت 127.8 مليار دينار

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن إيرادات الدولة عن العام الماضي بلغت أكثر من 134.4 مليار دينار، موضحة أن إجمالي النفقات عن ذات العام تخطت 127 مليارا و800 مليون دينار .

وأوضحت الوزارة في تقرير الإفصاح والشفافية الصادر عنها، أن الترتيبات المالية المؤقتة التي خصصت للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت أكثر من 34 مليارا ومائتي مليون دينار.

وذكرت الوزارة أن النفقات على المرتبات تخطت 47 مليارا ومائة مليون دينار، أما النفقات التسييرية فقد بلغت أكثر من 8 مليارات و900 مليون دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن باب الدعم بلغ أكثر من 20 مليار دينار، فيما وصلت نفقات باب المشروعات وبرامج الدعم إلى أكثر من 17 مليارا و400 مليون دينار.

المصدر: وزارة المالية

