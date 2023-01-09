وزارة الإسكان الليبية تبحث تعويض المباني المتضررة في 5 مناطق

بحثت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، ملف تعويضات المباني المتضررة في كل من: سرت وبن جواد وخليج السدرة وهراوة وتاورغاء.

وجاء ذلك في اجتماع لوكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولي عضومة المهدي، الأحد، مع اللجنة المركزية للتعويضات، وحضور عضوي مجس النواب جاب الله الشيباني وصالح افحيمة، ورئيس لجنة التعويضات ناصر ارفيدة، ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق سرت، ورئيس اللجنة الفرعية للتعويضات بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وأكد المهدي ضرورة إسراع اللجنة المركزية للتعويضات باستكمال ملفات باقي المدن حتى يجرى إدراجها ضمن طلبات التفويض المالي الخاصة بأضرار الحرب.

ودعا المهدي إلى العمل على حلحلة بعض المختنقات الضرورية بهذه المناطق وبشكل مستعجل، فضلاً عن أهمية معالجة ملف البنية التحتية بمنطقة بن جواد ومتابعة التعاقدات بمنطقة تاورغاء مع الأجهزة والجهات المختصة .