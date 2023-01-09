الملف الليبي على طاولة أمريكية إماراتية في أبوظبي

الوطن| رصد

وصل مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، إلى الإمارات، في زيارة يبحث خلالها عدة ملفات إقليمية ودولية مع مسؤولين إماراتيين، من ضمنها الوضع في ليبيا.

ووفق بيان الخارجية الأميركية، وصل شوليت أمس الأحد إلى أبوظبي، ومن المقرر أن يشارك في اجتماعات متعددة الأطراف، فيما يعرف بمنتدى النقب.

وسيجري شوليت اتصالات ثنائية مع كبار المسؤولين الإماراتيين بشأن التطورات الإقليمية والعالمية الأخيرة بما في ذلك حرب أوكرانيا وليبيا وروسيا وايران.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة دعمها دعوة الممثل الخاص للأمين رئيس بثعة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى توافق وطني في ليبيا حول تحديد جدول زمني واضح للانتخابات.