إخلاء الجمعية الزراعية ومشروع زلاف في سبها بناء على تعليمات المحامي العام

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أخلت، دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الأحد، الجمعية الزراعية الجديد ومشروع زلاف للحزام الأخضر ومحطات الدواجن سبها، بناء على تعليمات المحامي العام.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، قامت رفقة دوريات الشرطة الزراعية والحرس البلدي والغرفة العسكرية بالمنطقة بإخلاء الجمعية الزراعية الجديد ومشروع زلاف للحزام الأخضر ومحطات الدواجن سبها.

وأضافت، أن هذا الإجراء جاء بعد الاعتداءات التي كانت حاصلة على المشروع.

وقالت الداخلية، إن إخلاء الجمعية جاء بناء على تعليمات المحامي العام سبها بإخلاء الموقع وتسليمه للجهات المالكة.