أحمد حمزة: المتابعة الإعلامية من حكومة الدبيبة لنقل جثمان مواطن من كوريا استغلال إعلامي رخيص

وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة المتابعة الإعلامية لنقل جثمان المواطن الليبي من قبل الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي توفي بكوريا بانه استغلال إعلامي رخيص.

حمزة وفي تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر” مرفقًا تغريدته بصورة لنقل جثمان الشاب عبدالمنعم المصري يحي، قال: ”استغلال إعلامي ومتاجرة رخيصة في الموتي”.

وتابع: ”ما هذا العبث والإسفاف والاستخفاف بعقول المواطنين حتى جلب جثامين الموتى من الدول التي توفاهم الأجل بها بات يحتاج إلى إصدار تعليمات من رئيس الحكومة”.

وأضاف: ”ماذا تعمل وما هو عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والشؤون القنصلية تجاه خدمة الجالية الليبية في الخارج”.

وأكد: ”هذه الجهات هي التي يقع ضمن صميم مهام عملها القيام بالواجبات المناطه بها والتي من بينها جلب الجثامين”.