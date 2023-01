ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن أمر القاعدة الدستورية محسوم،مشيرةً إلى أنه لا يوجد أي خلاف بين أعضاء مجلس الدولة على نصوصها كما يروج البعض خاصة وأنه تم التصويت عليها بالكامل وإحالتها للجنة القانونية للصياغة قبل قطع الحوار مع مجلس النواب.

الحامي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”،أضاف:” إذا جرى تصويت قادم فسيكون على ما تمّ إضافته إلى المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية وإلغاء باب السلطة القضائية بها”.

وأشارت إلى أن المجلس لايزال ينتظر أن كان هناك اجتماع للجنة القاعدة الدستورية أم سيتمّ إحالتها للمجلسيْن دون اجتماع.

Shares

The post الحامي: لا يوجد أي خلاف بين أعضاء مجلس الدولة على نصوص القاعدة الدستورية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية