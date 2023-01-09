الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة نسبياً والحرارة تصل لـ 14 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواءً مستقرة في معظم المناطق اليوم الإثنين.

ورجح المركز، في نشرة الأحوال الجوية، حدوث تقلبات جوية من مساء الغد، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، التي تتكاثر من حين إلى آخر غدا على معظم مناطق الشمال الغربي.

والرياح غربية فجنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول غدا على معظم المناطق إلى شمالية غربية نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بداية من الغد.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، فهناك احتمال لسقوط أمطار متفرقة اليوم، وتكون فرصة هطول أمطار جيدة بداية من مساء الغد، خصوصا على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا رعدية.

والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدا إلى غربية، فجنوبية غربية، نشطة السرعة على معظم المناطق، تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة.

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وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأربعاء.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و19 درجة مئوية.

وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة مئوية.