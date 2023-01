شركة الكهرباء: لم نسجل أي عجز حتى الآن رغم دخول الذروة الشتوية لأول مرة منذ عدة سنوات

ليبيا – أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري أن وضع الشبكة مستقر،مشيرًا إلى أنهم لم يسجلوا أي عجز حتى الآن على الرغم من دخول الذروة الشتوية لأول مرة منذ عدة سنوات.

التكوري وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أرجع سبب التحسن الملحوظ في أداء الشبكة وعدم طرح الأحمال إلى جهود الشركة الكبيرة، منها صيانة وحدات التوليد، ودخول عديد المشاريع الجديدة مرحلة التجارب التشغيلية.

وأضاف :” لدينا عدد من المحطات الجديدة في طبرق ومصراتة وغرب طرابلس ستدخل قريبا على الشبكة بقدرة تصل 1400ميغاوات”.

التكوري أكد عدم تسجيلهم أيّ تعديات على الشبكة الكهربائية، ومشكلة الكهرباء قاربت على الانتهاء في ليبيا.

