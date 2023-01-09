وفد برلماني يزور منفذ أمساعد البري للاطلاع العراقيل التي تواجه المسافرين الليبيين إلى مصر

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زار أعضاء من مجلس النواب منفذ أمساعد البري ومديرية أمن أمساعد للاطلاع على أوضاع المنفذ والصعوبات والعراقيل التي تواجه المسافرين الليبيين برًا إلى مصر.

وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين بالمنفذ والمديرية وعميد بلدية أمساعد المكلف وأعيان ومشايخ المنطقة.

وذكر مجلس النواب، أن الأعضاء، مفتاح الشاعري وعادل محفوظ ومحمد دومة ومحمد تامر وعلي الصول، بحثوا في حادثة اتلاف جواز سفر مواطن ليبي في المنفذ الحدودي من الجانب المصري، كما أطلعوا على الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل المنفذ البري ومديرية الأمن.

وأضاف المجلس، أن الأعضاء بحثوا في شكاوى المواطنين ومعاملة المسافرين الليبيين.

وأضاف، أنهم أطلعوا كذلك على احتياجات بلدية أمساعد في مجالات الصحة والطرق وغيرها من المجالات الخدمية التي تهم المواطن.