الارصاد: تقلبات جوية وانخفاض للحرارة وامطار بدءا من مساء الغد بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 09/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يكون مستقر هذا اليوم الاثنيــــن علي أغلب مناطق ليبيا. ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16–20)مْ ولا تتجاوز (14)مْ علي المناطق الجبلية, وتنخفض أثناء الليل لتصل أقل من (4)مْ علي المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية. تقلبات جوية وأمطار ومن المتوقع بحسب التقرير ان تنشط الرياح يوم الغد علي الساحل الغربي مع تكاثر تدريجي للسحب, ومن المتوقع حدوت تقلبات جوية من مساء يوم الغد مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة علي الشمال الشرقي وتكون جيدة خاصة على مناطق الجبل الاخضر تصحبها خلايا رعدية.

والله اعلـــــــــــــم.

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