داخلية حكومة الدبيبة تغلق الشوارع المؤدية لميدان الشهداء في طرابلس بدعوى إطلاق خطة أمنية لتأمين العاصمة

أخبار ليبيا 24

باشرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة، اليوم الإثنين، في قفل كافة الطرق المؤدية إلى “ميدان الشهداء” في إطار ما قالت “انطلاق المرحلة الأولى للخطة الأمنية لتأمين العاصمة وضواحيها”.

وقالت الوزارة، الأحد، إنها ستعمل “يوم الإثنين على تمام الساعة 6:30 صباحا، إلى حين إشعار آخر، وذلك للإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى للخطة الأمنية لتأمين العاصمة وضواحيها”.

وأضافت، أنه “يمكن للسادة المواطنين استخدام موقفي المركبات الآلية أمام فندق الكبير ومصرف ليبيا المركزي”.

ولم تحدد الوزارة، الفترة الزمنية التي ستكون فيها الطرق مغلقة، واكتفت بالقول: “لحين إشعار آخر”.

يأتي ذلك بينما جرى تداول مقاطع فيديو أمس الأحد يظهر امتلاء ميدان الشهداء بمئات من السيارات الجديدة، والتي قيل- بحسب شهود- إنه سيتم توزيعها على إدارات وزارة الداخلية في غرب البلاد.