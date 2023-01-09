برلمانيون يزورون منفذ أمساعد البري للاطلاع على حيثيات اتلاف جواز سفر مواطن ليبي في الجانب المصري

العنوان

أجرى أعضاء من مجلس النواب زيارة إلى منفذ أمساعد البري ومديرية أمن أمساعد للاطلاع على أوضاع منفذ أمساعد وحادثة اتلاف جواز سفر مواطن ليبي في المنفذ الحدودي من الجانب المصري.

وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين بالمنفذ والمديرية وعميد بلدية أمساعد المكلف وأعيان ومشايخ المنطقة.

وأطّلع أعضاء مجلس النواب على الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل المنفذ البري ومديرية الأمن.

ووقف الأعضاء على خلفيات اتلاف جواز سفر مواطن ليبي في المنفذ الحدودي من الجانب المصري وشكاوى المواطنين من معاملة المسافرين الليبيين.

كما أطلع النواب على احتياجات بلدية أمساعد في مجالات الصحة والطرق وغيرها من المجالات الخدمية التي تهم المواطن.