السائح: 11.18% نسبة الإصابة بمرض الجلوكوما في الجنوب ويعد مؤشر خطير جدا

ليبيا – أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح الانتهاء من المسح الوطني الخاص بمرض الجلوكوما (الماء الأزرق) في مناطق الجنوب (غات، أوباري، بنت بية، البركت، والكفرة).

السائح وفي منشور له عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أكد الكشف على 1816 مشاركًا في هذا المسح، مشيرًا إلى أن مرض الجلوكوما يعتبر ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.

وأضاف: “تم إجراء 32 تدخلاً طبيًا بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، ونشكرهم على تعاونهم معنا في هذا الأمر، حيث كانوا من أسباب النجاح لهذا المسح”.

وتابع السائح حديثه: “202 ( 11.18%) حالة تم تشخيصهم بالجلوكوما وهذا يعتبر مؤشر خطير جدا على أنه مرض الجلوكوما منتشر في بلدنا”.

ونوه إلى أن دعم الجنوب في هذا الأمر يعتبر قضية أمن قومي.

السائح ختم: “وجب علينا وضع برنامج خاص بهذا المرض والبدء في تنفيذه، فواجبنا يختص بتشخيص المشكلة وتسليط الضو عليها والباقي يحتاج إلى تعاون الجميع”.

