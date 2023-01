قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري إن وضع الشبكة مستقر، موضحا أنه لم يسجل أي عجز حتى الآن على الرغم من دخول الذروة الشتوية لأول مرة منذ عدة سنوات.

وأضاف التكوري في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن التحسن الملحوظ في أداء الشبكة وعدم طرح الأحمال جاء نتيجة صيانة وحدات التوليد، ودخول عديد المشاريع الجديدة مرحلة التجارب التشغيلية.

وأشار التكوري إلى أن هناك عددا من المحطات الجديدة في طبرق ومصراتة وغرب طرابلس ستدخل قريبا على الشبكة وستضيف لها قدرات إنتاجية.

وذكر مدير دائرة الإعلام بالشركة أنهم لم يسجلوا أي تعديات على الشبكة الكهربائية، مضيفا أن مشكلة الكهرباء قاربت على الانتهاء في ليبيا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post شركة الكهرباء للأحرار: لم نسجل أي عجز على الشبكة رغم دخول الذروة الشتوية لأول مرة منذ عدة سنوات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار