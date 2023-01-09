المشري: دبيبة سيقاتل لمنع الانتخابات الليبية وأدعوه لمناظرة علنية

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، سيقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات، داعيا الدبيبة إلى مناظرة علنية.

وأضاف المشري، في تصريحات تلفزيونية الأحد، أن الوثيقة الدستورية المزمع إصدارها ستشترط الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولاً.

وأوضح أنه من المفترض إصدار الوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابية خلال شهرين على أقصى تقدير.

وتوقع رئيس مجلس الدولة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أغسطس أو سبتمبر القادمين.

وأشار المشري أنه سيكون هناك لقاء “قريب” مع رئيس مجلس النواب داخل ليبيا لإعلان خارطة الطريق والمدى الزمني ونهاية كل الإجراءات.

وقال إنه في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب وجود حكومتين سيتم توحيد السلطة التنفيذية تحت “سلطة جديدة” هدفها إجراء الانتخابات.

واعتبر المشري أن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي “اجتهد وأخطأ” في دعوة مجلسي الدولة والنواب للقاء ثلاثي في غدامس.

والخميس، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن البرلمان اتفق مع المشري في لقاء بين المؤسستين بالقاهرة على القيام “بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات في أقرب الآجال”.