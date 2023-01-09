موظفو الخارجية يعتصمون أمام مكتب المنقوش

الوطن| رصد

نفذ عدد من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة منتهية الولاية، اليوم الاثنين، اعتصاما أمام مكتب الوزيرة نجلاء المنقوش، للمطالبة بحق الأسبقية في الإيفاد بناء على الأحكام القضائية لإعطاء الحقوق الوظيفية لموظفي وزارة التعاون سابقا أسوة بالموظفين الذين تم دمجهم واحتساب أسبقيتهم في الإيفاد.

يشار إلى أن موظفي وزارة التعاون سابقا تمت تسوية درجاتهم الوظيفية مند تعيينهم سنة 2015 ولكن لم تحسب باقي الحقوق المتمثلة في الإيفاد بعد صدور الأحكام القضائية التي انصفتهم.