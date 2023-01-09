هيئة السلامة الوطنية تحذّر من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة داخل المنازل وأبرزها الكانون

أخبار ليبيا 24

نبّهت هيئة السلامة الوطني إلى خطورة استخدام وسائل التدفئة خاصة التقليدية “الكانون” بشكل خاطئ وحثّت على اتباع الاجراءات الاحترازية للاستعمال الآمن لها.

وقالت الهيئة، في تنبيه، إن من الواجب اشعال الفحم وتجهيزه خارج المنز، وترك منفذ للتهوية وإبقاء النوافذ مفتوحة قدر الإمكان.

ونبّهت الهيئة إلى خطورة ترك “الكانون” داخل المنزل عند الخلود للنوم، داعية إلى إخراجه خارج المنزل عند النوم.

ويعد “الكانون” من الوسائل التقليدية للتدفئة والمحببة لدى البعض، التي يستخدمها الليبيين خلال فصل الشتاء، وعادة ما يتم اشعال النار فيه إما بواسطة الفحم أو الحطب.

كما نبّهت إلى عدم وضع “الكانون” على الفرش أو بالقرب من الأثاث والستائر، وعدم استعماله في التسخين. كما حذّرت من خطورة ترك الأطفال بالقرب من “الكانون” أو الموقد بمفردهم.