الدغيس: الوضع الوبائي هذه الفترة مستقر وحالات الإصابة بفيروس كورونا محدودة

ليبيا – أكد عضو اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس أن الوضع الوبائي هذه الفترة مستقر وحالات الإصابة بفيروس كورونا محدودة، مشيرًا إلى أن أكثر المسوحات التي أجريت على مرضى يعانون من أعراض تنفسية تبين أنهم مصابون بالإنفلونزا الموسمية.

الدغيس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل، قال: “حاليًا نتابع عن كثب الوضع الوبائي العالمي، ونوصي باتباع الإجراءات الاحترازية، أهمها: ارتداء الكمامة، والتباعد، والالتزام بالنظافة، وتهوية المنازل”.

ونصح الدغيس المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية البقاء في بيوتهم إلى حين الشفاء.

