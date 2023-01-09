إعلامي سابق في كتيبة «309» يكشفُ لوكالتنا تفاصيل انطلاق عملية الكرامة – الجزء الثالث

أخبار ليبيا 24 – خـاص

تحدثنا في الجزئين الأول والثاني من قصة الإعلامي السابق، حمزة نصيب إدريس عن بدايات انطلاق عملية الكرامة، كاشفًا لنا أهم استراتيجياتها وأبرز محطاتها، وخضنا معه غمار قصته التي تدرج في سردها بدءً من مهمته الإعلامية، وصولاً إلى آرائه وتجاربه التي خاضها ضمن عمله كإعلامي في كتيبة عسكرية.

نكمل في الجزء الثالث والأخير حديثنا مع حمزة عن وجهة نظره في كيفية التعامل مع أبناء الدواعش، حيثُ قال حمزة : إن المعركة العسكرية انتهت، وحان الآن موعد محاربة الفكر المتطرف، لا يمكننا تحميل عائلة كاملة وزر أحد من أفرادها الذي غررت به الجماعات الإرهابية المتطرفة، فلا ذنب لهم، بل إن الحل يتمثل في محاكمة الشخص المذنب وضمان أن ينال عقابه.

يؤكد.. صدقوني الحل لس بهدم منزل العائلة أو حرقه، أو حتى سلبه دون وجه حق.. بل يكمن الحل في القضاء والقانون، وأن يأخذ كل ذي حق حقه.

وعوّل حمزة ضمن حديثه لوكالة أخبار ليبيا 24، على قدرة المؤسسة العسكرية في ردع مثل هذه الأفعال؛ كونها العمود الفقري للدولة وحصنهُ المنيع.

وأكد حمزة .. قضيتنا التي خرجنا من أجلها عام 2014، وعام 2011، هي ردع الظلم والظالم، والوقوف مع المظلومين مهما كلف الثمن، ونحن غير نادمين على خروجنا عام 2014 لأن الواقع والجرائم المُعاشة حينها والمتمثلة في ارتفاع وتيرة الجرائم والذبح والتنكيل بالجُثث، والرايات السوداء المعتّمة، والتفجيرات والتصفيات، هي من حتمت علينا الخروج ومحاربة العناصر الإرهابية وتطهير البلاد منها.

يواصل.. عملية الكرامة قامت من أجل ردع التنظيمات الإرهابية والقضاء على كافة أشكال الظلم والعدوان، والوقوف إلى جانب الأبرياء، بالإضافة إلى تأسيس مؤسسة عسكرية متينة، يقع على عاتقها حماية البلاد بأكملها.

وخلال روايته لقصته الشيّقة والملهمة.. تحدث حمزة عن الدول التي استطاعت النهوض باقتصادها وبنيتها التحتية، وأجرى مقارنةً بين خيرات تلك الدول التي تعتبر شحيحة ونادرة، وبين خيرات ليبيا ومواردها العظيمة التي لا تنضب!

موجهًا سؤالاً إلى كل المسؤولين داخل الدولة الليبية وخارجها.. ماذا فعلت هذه الدول للنهوض باقتصادها والارتقاء بمستوى معيشتها؟ آلا تشعرون بالغيرة تُجاه وطنكم؟

ومن وجهة نظره.. يرى حمزة أن مسؤولية النهوض بالدولة تقع على عاتق المسؤولين والمواطنين، وأن الخطأ يقع على الطرفين.. المواطن لأنه سلبي، والمسؤولين لأنهم غير مبالين، وانتشر بينهم الفساد.

ومن ضمن تطلعات حمزة، التي يأمل أن تهتم بها الجهات المسؤولة والمخولة باتخاذ القرارات هي الاهتمام بالتعليم في ليبيا؛ لخلق جيل واعٍ ومثقف، يصبح هو الدعامة المتينة للنهوض بالمجتمع والارتقاء به.

وختم حمزة حديثه، بالترحم على الشهيد فتحي ميلود الفرجاني، مستذكرًا أهم مواقفه البطولية، وصرامة قرارته ورحابة صدره، وإيمانه بالقضية -قضية الكرامة- كما ترحم على كل شهداء مدينة طبرق، وكل شهداء معركة الكرامة، داعيًا كل المسؤولين الذين يتقلدون مناصب كبيرة وحتى صغيرة في الدولة إلى الالتفات إلى وضع البلاد، والاهتمام بها، والعمل بجد ومسؤولية وضميرعلى إصلاحها والنهوض بها من جديد، وعدم تناسي ما قدموه الشهداء في سبيل أن نتنعم اليوم بنسيم الحرية.