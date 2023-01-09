رئيس جمعية ملاك الإبل الليبي يتحصل على المركز الثاني في مهرجان الملك عبد العزيز آل سعود الدولي للإبل

تحصل رئيس جمعية ملاك الإبل الليبي أحمد محمد أما قنيدي، على المركز الثاني في أحد أشواط سباقات الهجن بالنسخة السابعة من مهرجان الملك عبد العزيز آل سعود الدولي للإبل الذي يقام في صحراء الدهناء في السعودية.