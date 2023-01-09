رئيس جمعية ملاك الإبل الليبي يتحصل على المركز الثاني في مهرجان الملك عبد العزيز آل سعود الدولي للإبل

تحصل رئيس جمعية ملاك الإبل الليبي أحمد محمد أما قنيدي، على المركز الثاني في أحد أشواط سباقات الهجن بالنسخة السابعة من مهرجان الملك عبد العزيز آل سعود الدولي للإبل الذي يقام في صحراء الدهناء في السعودية.
يجدر بالذكر أن هذه أول مشاركة لرئيس جمعية ملاك الإبل الليبي، وتجاوز خلالها المشاركين من مصر واليمن وبريطانيا والهند.
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رئيس جمعية ملاك الإبل #الليبي أحمد محمد أما قنيدي يتحصل على المركز الثاني في مهرجان #الملك_عبد_العزيز_آل_سعود الدولي للإبل
♬ الصوت الأصلي – قناة ليبيا الحدث
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