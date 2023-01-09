وفد النواب يزور منفذ امساعد للإطلاع على حركة الانتقال

قام أعضاء مجلس النواب ” مفتاح الشاعري ، عادل محفوظ ، محمد دومة ، محمد تامر ، علي الصول ” بزيارة إلى منفذ أمساعد البري ومديرية أمن أمساعد وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين بالمنفذ والمديرية وعميد بلدية أمساعد المكلف وأعيان ومشايخ المنطقة.

أطّلع أعضاء مجلس النواب على الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل المنفذ البري و مديرية الأمن ، وكذلك الوقوف على خلفيات إتلاف جواز سفر مواطن ليبي في المنفذ الحدودي من الجانب المصري وشكاوى المواطنين من معاملة المسافرين الليبيين ، كما أطلع النواب على احتياجات بلدية امساعد في مجالات الصحة والطرق وغيرها من المجالات الخدمية التي تهم المواطن.