ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

09 January, 2023

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “حيدر السائح” الانتهاء من المسح الوطني الخاص بمرض الجلوكوما (الماء الأزرق) في مناطق الجنوب (غات، أوباري، بنت بية، البركت، والكفرة).

وأضاف السائح في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم الكشف على 1816 مشاركًا في هذا المسح، موضحًا أنه تم تشخيص 202 حالة بمرض الجلوكوما أي بنسبة (11.18%) وهو ما يعتبر مؤشر خطير جدًّا على أن هذا المرض منتشر في البلاد.

وتابع “السائح” أنه تم إجراء 32 تدخلاً طبيًا بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، مشيرًا إلى أن مرض الجلوكوما يعتبر ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.

و اعتبر “السائح” أن دعم مناطق الجنوب في هذا الأمر أمنًا قوميًّا ، لافتًا إلى ضرورة وضع برنامج خاص بهذا المرض والبدء في تنفيذه.