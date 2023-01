مكتب خدمات النظافة بلدية طبرق يوجه نداءً لوزارة الحكم المحلي لإزالة أكوام القمامة من شوارع المدينة

ليبيا – أرجع مدير مكتب خدمات النظافة بلدية طبرق هاشم الطيب سبب تكدس القمامة في بلدية طبرق إلى تأخر صرف مرتبات العمال الوافدين في المكتب البالغ عددهم 173 عاملًا.

الطيب وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن العمال الوافدين أضربوا عن العمل لتأخر مرتباتهم لـ 3 أشهر من أكتوبر الماضي، وبالتالي ظهرت الآثار السلبية لذلك في الشوارع والميادين.

وأكد أن طبرق تشهد نموًّا سكانيًا مطّردًا، في حين تُصرف مخصصات النظافة للبلدية وفق إحصاء السكان لعام 2006 البالغ 160 ألف نسمة.

وبين أن عدد سكّان البلدية يتراوح بين 350 و 400 ألف نسمة، والتمدد أصبح أفقيًّا، وحجم القمامة ازداد في مقابل إمكانيات لا يمكنها مواكبة ذلك.

وأضاف: “يبعد المكبّ العمومي نحو 75 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا عن المدينة، إضافة إلى 7 كيلومترات في الصحراء والطرق المتهالكة، وكلّ ذلك أدى إلى استهلاك معدّات الشركة وآلياتها”.

الطيب وجه نداءً إلى وزارة الحكم المحلي أن للأخذ بمطالبهم بعين الاعتبار ليتمكنوا من إزالة أكوام القمامة المنتشرة في الشوارع والأحياء.

