باشاغا يفتتح قسم الأطفال بمستشفى ابن سينا بمدينة سرت

افتتح رئيس الحكومة فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير مستشفى ابن سينا ورئيس جامعة سرت، قسم الأطفال بمستشفى ابن سيناء بمدينة سرت، بعد استكمال أعمال الصيانة.

وأجريت أعمال هذا المشروع تحت إدارة وإشراف لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية المنشأة بقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، بطاقة استيعابية قدرها 50 سريراً بعد سنوات من الإهمال نظرا للظروف التي واجهتها مدينة سرت على مر السنوات السابقة.

وفي هذا الإطار أكد رئيس الحكومة على الاستمرار في استكمال مشاريع لجان الأزمة لما لها من أولوية وأهمية وما تحققه من كم الفائدة والخدمات للمواطنين خصوصاً في القطاع الصحي والخدمي.