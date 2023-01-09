جهاز الامداد الطبي: بدء توزيع أدوية ضمور العضلات على المستشفيات

يواصل جهاز الامداد الطبي توزيع احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية من الأدوية التخصصية لسد العجز الذي صاحبها طيلة الاشهر الماضية.

شرع مخزن الحلقة الباردة التابع للجهاز صباح اليوم الاثنين، وبالتنسيق مع إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بحكومة الدبيبة، وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس لجنة الإدارة الدكتور عبدالعزيز الشمام توزيع ادوية ضمور العضلات Risdiplam لعدد من المستشفيات، والمراكز الطبية عن طريق مندوبيها، وهي المستشفى الجامعي طرابلس، مستشفى الأطفال طرابلس.

بحسب بيان، تم التوزيع على فرع الوسطى حيث استلم مركز مصراتة الطبي، وفرع المنطقة الشرقية حيث استلم مركز بنغازي الطبي، ومستشفى الأطفال بنغازي.