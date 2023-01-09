نواب يبحثون صعوبات عمل منفذ أمساعد البري

بحث وفد من أعضاء مجلس النواب منفذ امساعد البري ومديرية أمن أمساعد الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل المنفذ البري ومديرية الأمن.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال الزيارة الوقوف على خلفيات إتلاف جواز سفر مواطن ليبي في المنفذ الحدودي من الجانب المصري وشكاوى المواطنين من معاملة المسافرين الليبيين.

واطلع النواب على احتياجات بلدية امساعد في مجالات الصحة والطرق وغيرها من المجالات الخدمية التي تهم المواطن.

وتألف وفد مجلس النواب الذي زار منفذ امساعد من النواب مفتاح الشاعري، عادل محفوظ، محمد دومة، محمد تامر، علي الصول.

وكان في استقبال الوفد عدد من المسؤولين بالمنفذ والمديرية وعميد بلدية أمساعد المكلف وأعيان ومشايخ المنطقة.