أعضاء من مجلس النواب يطلعون على الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل منفذ امساعد البري

ليبيا – زار عدد من أعضاء مجلس النواب مفتاح الشاعري وعادل محفوظ ومحمد دومة ومحمد تامر وعلي الصول منفذ امساعد البري ومديرية أمن امساعد، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين بالمنفذ والمديرية وعميد بلدية امساعد المكلف وأعيان ومشايخ المنطقة.

أعضاء مجلس النواب أطلعوا على الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل المنفذ البري و مديرية الأمن، وكذلك الوقوف على خلفيات إتلاف جواز سفر مواطن ليبي في المنفذ الحدودي من الجانب المصري وشكاوى المواطنين من معاملة المسافرين الليبيين.

كما أطلع النواب على احتياجات بلدية امساعد في مجالات الصحة والطرق وغيرها من المجالات الخدمية التي تهم المواطن.

