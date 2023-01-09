ليبي بمنطقة بوهديمة ببنغازي يجلب الحشيش من طبرق عبر سيارته الخاصة

أخبار ليبيا 24

ضبط فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، شخص ليبي الجنسية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وأوضح الجهاز في بيان له، أن المتهم يقوم بجلب المواد المخدرة نوع الحشيش وبكميات كبيرة من طبرق إلى منطقة بوهديمة ببنغازي.

وأوضح البيان، أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن قيام المتهم بجلب المواد المخدرة على متن مركبة خاصة، أصدرت التعليمات لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات والتأكد من صحة المعلومات.

ولفت البيان إلى أنه تم إعداد كمين محكم للمتهم بمنطقة بوهديمة وأثناء عملية الضبط تعرض أعضاء الجهاز لمقاومة شديدة بالرماية المباشرة داخل منطقة بوهديمة.

وأكد الجهاز أنه تمت السيطرة من قبل أعضاء الفرع وبتفتيش المركبة تم العثور على عدد (35) قطعة كبيرة الحجم من مادة يشبه في كونها من مخدر الحشيش.

وأشار الجهاز إلى أن الكمية المضبوطة قدرت بحوالي (3.5) كيلو جرام من مخدر الحشيش، لافتا إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة.