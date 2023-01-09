وزارة المالية تعلن قيمة الموارد العامة والنفقات بليبيا العام الماضي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي الموارد المالية العامة في ليبيا بلغ خلال العام 2022 134,431,393,851 دينار فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام 127,872,447,284 دينار.

وبينت وزارة المالية في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة أن الموارد النفطية بلغت 130,535,077,978 دينار وبلغت قيمة الإيرادات السيادية الأخرى 2,942,420,793 دينار وبلغت قيمة بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 953,895,080 دينار.

وأشارت وزارة المالية إلى أن النفقات على بند المرتبات وما في حكمها بلغت 47,138,265,903 دينار فيما بلغت نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 8,958,874,064 دينار كما قدرت نفقات مشروعات وبرامج التنمية بـ 17,464,792,471 دينار وبلغت نفقات الدعم 20,038,015,846 دينار وبلغت قيمة تمويل الترتيبات المالية المؤقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط خلال العام الماضي 34,272,499,000 دينار.