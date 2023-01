ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الذي يسعى للمصالحة وحل الانسداد السياسي يجب ان يتجرد من السعي للوصول للسلطة.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هكذا يثق فيك الجميع ويحترمك الجميع وتكون ابنًا بارًا للوطن .. ليت الذين يتزاحمون على السلطة الذين يشكلون حجر عثرة امام اي تقدم ينسحبوا للخلف قليلاً حتى تهدأ العاصفة سيكرمهم الشعب وينصب لهم تماثيل تخلدهم رجال الوطن”.

وأشار إلى أن هذا افضل بكثير من سلطة قصيرة الأمد ينساك بعدها الجميع إن لم يلعنوك إلى الأبد.

Shares

The post الشيباني: الذي يسعى للمصالحة وحل الانسداد السياسي يجب ان يتجرد من السعي للوصول للسلطة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية