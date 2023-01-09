بحضور رئيس الحكومة الليبية.. افتتاح قسم الأطفال بمستشفى بن سينا في سرت 

سرت 09 يناير 2023 (وال) – افتتح اليوم بمدينة سرت، قسم الأطفال بمستشفى بن سينا، بعد إجراء الصيانة والتحويرات اللازمة، وفق أحدث المعايير والمواصفات ليعود ويقدم خدماته للمرضى بكفاءة طبية متميزة.

ويضم القسم الذي حضر افتتاحه – رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ” فتحي باشا ” وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعميد البلدية ورئيس جامعة سرت وعميد كلية الطب – (13) غرفة إيواء بسعة (44) سرير مجهزة بوحدات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وطب الأطفال، يشرف عليها عناصر طبية تضم (8) أخصائيين و (20) طبيب مقيم و (22) عنصر طبي مساعد بين تمريض ومساعد تمريض.

وأفاد مدير عام مستشفى بن سينا الدكتور ” علي الجروشي ” في كلمته خلال الافتتاح أن القسم سيقدم الخدمات للمرضى ببلدية سرت، وعدد من البلديات المجاورة بمساحة جغرافية تمتد من رأس لانوف شرقاً إلى الهيشة الجديدة غرباً.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل جاهدة على تطوير كافة الأقسام بالمستشفى، وتعمل على توفير كافة الأجهزة والإمكانيات للرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للمرضى بمختلف الأقسام. (وال _ سرت)

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