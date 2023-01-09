مدير مركز مكافحة الأمراض يحذر من مرض منتشر بجنوب ليبيا يسبب العمى

حذر مدير مركز مكافحة الأمراض الليبي، حيدر السائح، من انتشار مرض الجلوكوما (الماء الأزرق) في جنوب البلاد والذي يعتبر ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.

وقال مدير مركز مكافحة الأمراض، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إنه تم الانتهاء من المسح الوطني الخاص بمرض الجلوكوما (الماء الأزرق) والذي كان في الجنوب الليبي في مدن ( غات، أوباري، بنت بية، البركت، والكفرة)، وتم خلاله الكشف على 1816 مشارك في هذا المسح.

وأضاف حيدر السائح، أنه تم تشخيص 202 حالة مصابة بمرض الجلوكوما، مشيراً إلى أن هذا المعدل يعتبر مؤشر خطير جداً، ويدل على أن مرض الجلوكوما منتشر في ليبيا.

وذكر أنه تم إجراء 32 تدخل طبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، مشيداً بتعاون اللجنة، لافتاً إلى أنها كانت من أسباب النجاح لهذا المسح.

وأكد مدير مركز مكافحة الأمراض، أن الجنوب الليبي يحتاج إلى دعم في هذا الأمر الذي يعتبر أمن قومي، مشيراً إلى أن مركز مكافحة الأمراض وضع برنامج خاص بهذا المرض وبدأ في تنفيذه.

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وقال إن واجب مركز مكافحة الأمراض يختص بتشخيص المشكلة وتسليط الضوء عليها، لكن الباقي يحتاج إلى تعاون الجميع.