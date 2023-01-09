حفتر يلتقي مع المنفي في القاهرة

أخبار ليبيا 24

التقى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، في القاهرة، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وقال مصدر بالمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، وفقًا لتلفزيون المسار، إن المشير حفتر والمنفي التقيا اليوم في القاهرة.

وأضاف المصدر، أن اللقاء تناول تعزيز جهود التهدئة بين أطراف الأزمة.

ويعد هذا اللقاء بين الطرفين هو الثاني منذ اجتماعهما في 11 فبراير العام 2021، حين زار المنفي بنغازي، والتقى حفتر في فندق الفضيل بالمدينة.

وقالت القيادة العامة، في بيان حينها، إن حفتر أكد دعم القوات المسلحة عملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.