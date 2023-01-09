مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليونا و211 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليونا و 211 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 57 ألف برميل.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن كميات الغاز المستهلكة بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية مليارا 66 مليون قدم مكعب منها 872 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء و 95 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية و 73 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى و 26 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوضا من 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 من 103.4 مليار دينار في عام 2021،وفق ما اعلنه مصرف ليبيا المركزي.وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.