ليبيا الان

السويح: هناك رغبة داخل مجلس الدولة في الذهاب إلى استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح أن هناك رغبة داخل المجلس في الذهاب إلى استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية حتى لا يتحملوا كأعضاء مسؤولية تمرير ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات الرئاسية.

السويح وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قال: “لو خيرنا بين الاستفتاء على القاعدة الدستورية أو مسودة مشروع الدستور لاخترنا الثانية، لكن الأمر بحاجة إلى توافق مع كافة الشركاء بالبلاد”.

Shares




The post السويح: هناك رغبة داخل مجلس الدولة في الذهاب إلى استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك