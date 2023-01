ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح أن هناك رغبة داخل المجلس في الذهاب إلى استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية حتى لا يتحملوا كأعضاء مسؤولية تمرير ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات الرئاسية.

السويح وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قال: “لو خيرنا بين الاستفتاء على القاعدة الدستورية أو مسودة مشروع الدستور لاخترنا الثانية، لكن الأمر بحاجة إلى توافق مع كافة الشركاء بالبلاد”.

Shares

The post السويح: هناك رغبة داخل مجلس الدولة في الذهاب إلى استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية