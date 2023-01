استئناف تدفق الغاز الليبي لإيطاليا بعد يومين من توقفه

قالت وكالة نوفا الإيطالية إن تدفقات الغاز الليبي استؤنفت اليوم الاثنين إلى إيطاليا بمستويات 7 إلى 8 مليون متر مكعب بعد انقطاع وانخفاض لمدة أربعة أيام.

وأوضحت الوكالة أن إمدادات الغاز الليبي انقطعت يومي 5 و 6 من يناير الجاري وانخفضت في اليومين التاليين.

وفيما لم تذكر الوكالة أسباب الانقطاع، أشارت إلى أن إيطاليا استوردت خلال العام الماضي نحو مليارين ونصف مليار متر مكعب من الغاز من ليبيا عبر خط الأنابيب غرين ستريم.

ويصل الغاز الليبي إلى جيلا بصقلية، من مصنع مليته عبر غرين ستريم، خط الأنابيب الذي يزيد طوله عن 500 كيلومتر والذي يعبر البحر الأبيض المتوسط.

ويوجه نحو 60 في المائة من إنتاج الغاز المحلي الليبي للسوق المحلية، بينما يتم تصدير الباقي إلى إيطاليا.

ولفتت الوكالة أنه بناء على هذه البيانات، يجب أن يتأرجح إجمالي إنتاج الغاز في ليبيا بين 9 و 10 مليار متر مكعب سنويا.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية للأنباء

