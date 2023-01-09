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العثور على جثة مواطن ليبي مقتولاً رمياً بالرصاص بالعاصمة الليبية طرابلس

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عُثر على جثة المواطن الليبي، كمال بديري، والذي يعمل في الرقابة الإدارية، مقتولاً رمياً بالرصاص في سيارته، بالقرب من قاعة الشعب بالعاصمة الليبية طرابلس.

كما قالت مصادر مقربة من المواطن المغدور به، إن زميل كمال البدري، والذي يدعى مهند العيادي ويعمل أيضا بإدارة التحقيق في الرقابة الادارية، اختفى في ظروف غامضة.

وخلال الفترة الماضية، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، سلسلة من الاغتيالات وأعمال الخطف، وسط انهيار أمني وسيطرة كاملة من الميليشيات على الأوضاع في غرب بلاد.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في أعمال القتل والسلب والخطف في المدن التابعة إداريا للعاصمة طرابلس، إلا أن حكومة الوحدة الوطنية لم تعلن حتى الآن، عن قاتل أو خاطف واحد، وتلتزم الصمت مع كل حادث.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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