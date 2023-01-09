وكالة نوفا: استئناف تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أن تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا استؤنف، اليوم الاثنين، وعاد إلى مستويات 7-8 مليون متر مكعب في اليوم، بعد انقطاع يومي 5 و 6 يناير والتراجع في اليومين التاليين.

وأوضحت الوكالة، أنه وفقًا لخريطة سنام مع البيانات التشغيلية للتدفقات المادية على الشبكة الوطنية، يصل الغاز الليبي إلى جيلا بصقلية، من مصنع مليته الليبي عبر غرين ستريم، خط الأنابيب الذي يزيد طوله عن 500 كيلومتر والذي يعبر البحر الأبيض المتوسط، سعر الساعة يقارب 330.000 متر مكعب في الساعة، مقارنة بـ 150.000 متر مكعب في 7 و 8 يناير ، عندما وصل حوالي 4 ملايين متر مكعب يوميًا إلى إيطاليا، وأشارت ذات الخريطة إلى “صفر” في التدفقات التي تصل إلى جيلا في 5 و 6 يناير.

إلى ذلك، نفت شركة مليتة للنفط والغاز ، وهي شركة عاملة مملوكة بشكل مشترك لشركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط ، في 5 يناير الماضي اندلاع حريق في محطة مليته لمعالجة النفط والغاز على الساحل الغربي الليبي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على حساباتها الاجتماعية الرسمية، إن عمليات الإنتاج تسير “وفق معايير وإجراءات السلامة المعتمدة”.

ويوجه حوالي 60 في المائة من إنتاج الغاز المحلي الليبي للسوق المحلية ، بينما يتم تصدير الباقي إلى إيطاليا، وبناءً على هذه البيانات ، يجب أن يتأرجح إجمالي إنتاج الغاز في ليبيا بين 9 و 10 مليار متر مكعب سنويًا.