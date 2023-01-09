انطلاق المرحلة الأولى من خطة تأمين طرابلس

أكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي في كلمته خلال انطلاق المرحلة الأولى من خطة تأمين العاصمة طرابلس عزم الوزارة على الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وفق استراتيجية علمية للوصول إلى أقصى مستهدفات الأمن بكافة ربوع ليبيا.

وبين الطرابلسي أن الهدف من إطلاق المرحلة الأولى لتأمين العاصمة طرابلس تقديم الخدمات للمواطنين وفق سياسة أمنية واضحة تضمن الاستفادة من القوى البشرية والإمكانيات المادية لبسط سيادة القانون.

وأشار الطرابلسي إلى توزيع آليات على مديرية أمن العاصمة لردع الخارجين عن القانون وتطبيق الخطة الأمنية الموضوعة مؤكدا دعم قسم النجدة بمديرية أمن طرابلس بـ 200 آلية للوجود في الشوارع لفرض الأمن.

ودعا الطرابلسي جميع المواطنين لمساعدة وتشجيع رجال الشرطة على تأدية مهامهم وتطبيق الخطة الأمنية.

وأشار الطرابلسي إلى البدء بالعاصمة لكونها مصدر القرار وعاصمة كل الليبيين وسيعقبها مناطق طوق العاصمة وصولا إلى المناطق الأخرى في المنطقتين الشرقية والجنوبية.