باشاغا: حكومتنا تحصلت على مليار دينار وخصصته للجان الطوارئ

العنوان-سرت

أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أن حكومته تحصلت على ميزانية تقدر بنحو مليار و500 ألف دينار فقط، لإنفاقها على مناطق ليبيا بأسرها، مشيرا إلى تخصيصها للجان الطوارئ الثلاث المشكلة بالشرق والجنوب والغرب.

وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح قسم الأطفال في مستشفى ابن سينا بمدينة سرت اليوم الإثنين بعد صيانته.

وقال باشاغا في مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي للحكومة: أن “ظروف الحكومة صعبة لكننا قبلنا التحدي، وهناك قطاعات محتاجة لكن المبلغ قليل”، مشيرا إلى إنفاق ثلاثة ملايين دينار لإعادة الحياة إلى قسم الأطفال ومرافق أخرى بالمستشفى.

وأضاف: “عدو الشعب الليبي هو الفساد ولا بد من مكافحته.. هناك 500 عامل وموظف وموظفة وممرضة لم يحصلوا على رواتبهم منذ العام 2017.. هذا يعود إلى الفساد الضارب في قطاع الصحة، وعلينا أن نقاومه، ولدينا عزيمة لمحاربته”.

ولفت رئيس الحكومة في الوقت ذاته إلى أهمية الاتجاه إلى المصالحة الوطنية، ومد اليد إلى بعضنا بعضا.