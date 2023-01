المصراتي: هل أصبح جلب الجثامين للدفن في ثرى بلادهم إنجازًا يستحق الإشادة؟

ليبيا – علق الكاتب الصحفي محمود المصراتي على التعليمات التي أصدرها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لجلب جثمان المواطن عبد المنعم المصري ميلود إلى ليبيا الذي وافته المنية في كوريا.

المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الدبيبة أصدر تعليماته لجلب جثمان مواطن، كأن جلب الجثامين للدفن في ثرى بلادهم أصبح إنجاز يستحق الإشادة وليس أقل واجبًا من الدولة تجاه مواطنيها في الخارج”، مضيفًا: “متاجرة أقل ما يقال عنها إنها رخيصة بل ووضيعة من المدعو وليد غوبلز وحكومته”.

