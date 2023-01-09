أعضاء بمجلس النواب الليبي يتفقدون أوضاع منفذ أمساعد البري

تفقد عدداً من أعضاء مجلس النواب الليبي منفذ أمساعد البري، ومديرية أمن أمساعد، للاطلاع على الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل المنفذ.

وقال المكتب لمجلس النواب إن الأعضاء، مفتاح الشاعري، وعادل محفوظ، ومحمد دومة، ومحمد تامر، وعلي الصول، قاموا بزيارة إلى منفذ أمساعد البري ومديرية أمن أمساعد.

وكان في استقبالهم عدداً من المسؤولين بالمنفذ والمديرية وعميد بلدية أمساعد المكلف وأعيان ومشايخ المنطقة.

وأطلع أعضاء مجلس النواب على الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل المنفذ البري ومديرية الأمن، وكذلك الوقوف على خلفيات إتلاف جواز سفر مواطن ليبي في المنفذ الحدودي من الجانب المصري وشكاوى المواطنين من معاملة المسافرين الليبيين.

كما أطلع النواب على احتياجات بلدية أمساعد في مجالات الصحة والطرق وغيرها من المجالات الخدمية التي تهم المواطن.

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