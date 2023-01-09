باشاغا: حكومتنا تحصلت على مليار و500 ألف دينار

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن حكومته تحصلت على مليار و500 ألف دينار فقط وأن الحكومة قررت توزيعها على الليبيين في الشرق والغرب والجنوب لذلك جرى تشكيل ثلاث لجان طوارئ وتقسيم ما تبقى على القطاعات التي تمس المواطن

وبين باشاغا في كلمته خلال افتتاح قسم الأطفال بمستشفى ابن سينا بعد صيانته أن صيانة المستشفى تكلفت 3 مليون دينار حيث أن الفساد المستشري هو ما جعل 500 موظف بمستشفى ابن سينا لا يتقاضون مرتباتهم منذ العام 2017.

وشدد باشاغا على أن الفساد هو عدو الشعب الليبي وأن الخلافات التي حدثت منذ 2011 هي جزء من طبيعة البشر.

ولفت باشاغا إلى أن حكومته لديها عزيمة قوية على محاربة الفساد والانطلاق للبناء والإصلاح مشيرا إلى أن ليبيا ستخرج قريبا جدا من أزمتها وتشهد تغيرا في واقع الفوضى والفساد.