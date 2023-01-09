باشاغا يفتتح قسم الأطفال بمستشفى ابن سينا بسرت

العنوان-سرت

افتتح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، قسم الأطفال بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت بعد إجراء صيانة له.

وحضر الافتتاح وزير الخارجية، حافظ قدور وعميد بلدية سرت ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمي د. على الجروشي ونائبه د. جادالله درياق وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، ورئيس جامعة سرت وعميد كلية الطب.

ويضم القسم بعد الصيانة 13 غرفة إيواء بسعة 44 سريرًا طبيًا تشمل وحدات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وطب الأطفال. ويشرف عليه عناصر طبية تضم: 20 طبيبا مقيما و22 عنصرا طبيا مساعدا بين تمريض ومساعد تمريض.

وفي هذا الإطار أكد رئيس الحكومة على الاستمرار في استكمال مشاريع لجان الأزمة لما لها من أولوية وأهمية وما تحققه من كم الفائدة والخدمات للمواطنين خصوصاً في القطاع الصحي و الخدمي.