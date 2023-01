للمرة الثانية.. تمديد باب الترشح في انتخابات 4 بلديات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية تمديد باب الترشح لانتخاب المجلس المحلي لأربع بلديات للمرة الثانية وحتى السابع عشر من الشهر الجاري.

ووفقا لصفحة اللجنة على فيس بوك فإن البلديات المستهدفة للانتخابات البلدية هي بني وليد والمردوم وتينيناي وزويلة، مرجعة أسباب التأجيل إلى إتاحة الفرصة أمام القوائم لاستكمال إجراءاتها والتقدم للترشح لمن يرغب في المشاركة.

وكانت اللجنة المركزية قد أعلنت في وقت سابق تمديد باب الترشح للبلديات الأربع إلى الثالث عشر من الشهر الجاري لزيادة حجم المشاركة حسب تعبيرها.

المصدر: اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية

