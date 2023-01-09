“باشاغا” يفتتح قسم الأطفال بمستشفى ابن سيناء في سرت بعد صيانته

افتتح رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، قسم الأطفال بمستشفى ابن سيناء في مدينة سرت، بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن أعمال هذا المشروع أجريت تحت إدارة وإشراف لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية المنشأة بقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، بطاقة استيعابية قدرها 50 سريراً بعد سنوات من الإهمال نظراً للظروف التي واجهتها مدينة سرت على مر السنوات السابقة.

وأكد فتحي باشاغا، خلال الافتتاح على الاستمرار في استكمال مشاريع لجان الأزمة لما لها من أولوية وأهمية وما تحققه من كم الفائدة والخدمات للمواطنين خصوصاً في القطاع الصحي و الخدمي.

ورافق باشاغا، خلال الافتتاح وزير الخارجية، حافظ قدور، وحضره عميد بلدية سرت، مختار المعداني، ومدير مستشفى ابن سيناء ورئيس جامعة سرت.

Trending مراسلون بلا حدود: ليبيا أصبحت بؤرة سوداء على المستوى الإعلامي