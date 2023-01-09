مجلس الدولة يبحث معالجة مشاكل المهجرين

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح رفقة رئيس وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس، مع رئيس وأعضاء مجلس حكماء المنطقة الشرقية المهجرين.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللقاء بحث المشاكل والصعوبات التي تواجه المهجرين وسبل معالجتها، وحقهم في العودة الآمنة الكريمة لمناطقهم ومدنهم وبيوتهم.

وأطلع بوشاح مجلس الحكماء على جهود مجلس الدولة في المصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين من كل مناطق ليبيا.

وأكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس الدولة خليفة دويب استعداد اللجنة للتواصل المستمر والعمل المشترك مع كل فئات المهجرين من أجل إعادة حقوقهم وعودتهم لمناطقهم.